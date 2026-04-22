Ganaderos protestan y exigen mejoras en sector agropecuario

Representantes del sector agropecuario se manifestaron este miércoles a las afueras de la Sala Constitucional en Sabana, con el objetivo de solicitar mejores condiciones para realizar sus labores y pedir a los magistrados una pronta resolución a recursos presentandos al decreto ejecutivo número 44336.

Exigen al Gobierno mesas de conversación y espacios reales en donde puedan exponer sus inquietudes pensando en el presente y en el futuro del sector agropecuario.

Piden diálogo y acciones al Gobierno. Foto: Randall Sandoval.

Los integrantes expresaron que las políticas impuestas recientemente han debilitado a los productores, ya que hay un aumento en los costos de producción lo que los deja en desventaja con respecto a los productos que se importan al país.

Convocatoria reunió a cientos de trabajaores del agro. Foto: Randall Sandoval.

Los manifestantes se mantendrán presionando para que puedan ser atendidos y así comenzar un proceso de diálogo y obtener respuestas positivas a sus reclamos.