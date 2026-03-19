La Corporación Ganadera (Corfoga) le solicitó al Ministerio de Agricultura y Ganadería una prórroga de 9 meses para la entrada en vigencia del decreto ejecutivo que establece la obligatoriedad del areteo en la movilización de los bovinos.

La medida busca una identificación y registro individual de todas las cabezas de ganado para tener una mejor trazabilidad.

“La cantidad de animales areteados hasta el día de hoy no es suficiente para generar un comercio fluido, estamos hablando de abastecer de carne a las carnicerías, las plantas de sacrificio, la exportación y que los animales fluyan en el comercio de subastas. Recordemos que estos eventos se organizan hasta dos veces por semana y, por ende, no son suficientes para garantizar un comercio y una movilización adecuada”, indicó Luis Diego Obando, director ejecutivo de Corfoga.

En diciembre el MAG otorgó una primera extensión del plazo, ya que la medida entraba en vigencia en el mes de enero. En la resolución se fijó el 26 de abril como nueva fecha.

Los datos del Servicio de Salud Animal (Senasa) muestran un avance del 34%, ya que la cifra es de 478 mil cabezas de ganado en un hato ganadero que supera los 1,39 millones.