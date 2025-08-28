Un hombre de apellido Rodríguez, de 47 años, fue asesinado a balazos frente a una guardería en Pueblo Nuevo de Limón. El ataque ocurrió mientras se encontraba dentro de su vehículo, acompañado por una menor, y falleció en el lugar.

Según trascendió, dos sujetos llegaron en otro automóvil y le dispararon con armas semiautomáticas antes de huir. El vehículo utilizado en el ataque fue hallado incendiado casi un kilómetro del sitio del crimen, según fuentes policiales.

A pesar de la violencia del hecho, la menor que lo acompañaba resultó ilesa.

Rodríguez, originario de Nicaragua, obtuvo residencia permanente en Costa Rica en 2018, la cual venció en octubre de 2020, por lo que su estatus migratorio sería irregular.

Diario Extra confirmó que el extranjero era empresario y se dedicaba a la cría y comercialización de ganado vacuno, equino, ovino, caprino y porcino, actividad registrada bajo el régimen especial agropecuario.

Desarrollaba esta labor principalmente en la provincia de Limón y, tras su llegada al país, presidió una sociedad anónima vinculada a actividades agrícolas y ganaderas.

Además, era propietario de una finca en Heredia valorada en ¢55,4 millones.

Dos publicaciones en el Diario La Gaceta, en 2018 y 2020, mencionan el registro de ganado a su nombre en las comunidades de Pococí y Valle La Estrella.

De forma extraoficial, se indicó que Rodríguez podría tener vínculos con la organización criminal conocida como “La H”, relacionada con múltiples hechos de sicariato y narcotráfico.

Medios nicaragüenses también reportaron el caso e identificaron a la víctima como Evaristo Serrano Rodríguez, presuntamente originario de Bluefields, en el Caribe Sur de Nicaragua.