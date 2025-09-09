Alexis Gamboa atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, no solo como figura en Liga Deportiva Alajuelense, sino también consolidándose en la Selección Nacional, donde ha sabido aprovechar su oportunidad como titular para afianzarse en la zaga tricolor.

El defensor no oculta su satisfacción por el presente que vive, no solo destacando con coberturas sólidas, sino también aportando en ofensiva, como lo demostró recientemente al anotar contra Nicaragua.

“Creo que muy feliz, anotar en la Selección es de lo más lindo que hay en el fútbol. Orgullos de representar al país. Creo he trabajado mucho en silencio para ir logrando cosas que me he propuesto en la vida, muy feliz por el momento que estoy pasando, ser titular en la Selección no es fácil”, comentó Gamboa en conferencia de prensa.

Aunque en el pasado ha tenido que enfrentar a Kendall Waston, ahora reconoce la influencia positiva que el experimentado defensor del Saprissa ha tenido en su crecimiento profesional.

“Kendall es un gran referente. He aprendido mucho de él, en cada gol, en cada jugada, creo que siempre hay que aprender de los rivales también. Ahora me está tocando un rol bonito, que siempre he querido, para ayudarle al grupo”, indicó Alexis.

En relación con el partido de esta noche ante Haití, Gamboa fue enfático en que el equipo no puede repetir errores como los vividos en los primeros 25 minutos del juego anterior, los cuales comprometieron el resultado.

“Entre nosotros mismos hay autocrítica. 25 minutos en una eliminatoria, malos, no puede pasar”, señaló el defensor.