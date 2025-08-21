El extraditable Celso Gamboa se reuniría antes de que finalice esta semana con fiscales y agentes de la DEA en los Tribunales de San José, fuentes judiciales confirmaron a Diario Extra que este encuentro se daría hoy jueves en el transcurso del día.

Cabe destacar que el Tribunal Penal de San José analiza la documentación presentada por la Embajada de Estados Unidos en el proceso de extradición contra el exmagistrado.

Según confirmó el Departamento de Prensa y Comunicación del Poder Judicial, los documentos fueron entregados el 14 de agosto y puestos en conocimiento de las partes. Desde esa fecha corre un plazo de 20 días hábiles para que los involucrados se pronuncien, como lo establece el artículo 9 de la Ley de Extradición.

El abogado constitucionalista Ewald Acuña explicó a Diario Extra que, una vez vencido ese periodo, el Tribunal resolverá si acoge o rechaza la solicitud. “Siendo que ya se presentó la documentación requerida por el tratado Costa Rica–Estados Unidos, estimo que la detención provisional puede ser prorrogada por el término estrictamente necesario para resolver la solicitud”, señaló.

De forma paralela, el Tribunal estudia la petición de ampliación de la detención provisional, la cual deberá resolverse en los plazos de ley. El caso se tramita bajo el expediente 25-000071-0016-PE.

El 23 de agosto se cumplen dos meses desde la captura de Gamboa, quien permanece recluido en el centro penitenciario La Reforma. Fue detenido el 23 de junio de 2025 en un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en coordinación con autoridades estadounidenses. En la acción también fue arrestado Edwin Danney López Vega, alias “Pecho de Rata”.

La aprehensión se ejecutó con base en una orden de captura provisional emitida por un juez costarricense a solicitud urgente de Estados Unidos.

Pendiente de otro juicio

Además del proceso de extradición, Gamboa deberá enfrentar en enero de 2026 un juicio en Costa Rica por el caso conocido como “Ropita de bebé”. Así lo confirmó el Departamento de Prensa del Poder Judicial. El Tribunal de San José programó la audiencia de la causa 17-000015-033-PE entre el 5 y el 30 de enero de 2026, por el presunto delito de cohecho propio. La investigación se originó a raíz de un viaje que Gamboa realizó a Panamá entre el 9 y 10 de octubre de 2016, cuando era magistrado de la Sala de Casación Penal. Según la tesis de la Fiscalía y la Procuraduría de la Ética Pública, los gastos de tiquete aéreo y hospedaje fueron cubiertos por un empresario de apellido Bolaños o por personas cercanas a su grupo económico.