Galo hace historia con el Riga en Conference League

Mediocampista es figura de su equipo

Webb trae la novena

El costarricense Orlando Galo hizo historia el martes con su equipo, el Riga FC de Letonia, tras clasificar a la siguiente fase previa de la UEFA Conference League.

Los letones clasificaron tras ir a tiempos extra, en donde se destaparon con tres goles para definir la serie, la cual quedó con marcador global de 8-4

En la ida, Galo anotó y contribuyó a la primera clasificación del Riga en competencias europeas. 

Galo anotó en el juego de ida (Foto: Riga FC)

La escuadra del tico logró avanzar en Conference, previamente perdieron en fase previa de Champions League y cayeron a fases previas de la tercera competencia en importancia dentro de la UEFA.

Ahora esperan rival entre el Atert Bissen (Luxemburgo)/Győri ETO (Hungría) en la última escala previa a la principal ronda de dicho certamen internacional.