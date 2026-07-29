Galo hace historia con el Riga en Conference League

El costarricense Orlando Galo hizo historia el martes con su equipo, el Riga FC de Letonia, tras clasificar a la siguiente fase previa de la UEFA Conference League.

Los letones clasificaron tras ir a tiempos extra, en donde se destaparon con tres goles para definir la serie, la cual quedó con marcador global de 8-4.

En la ida, Galo anotó y contribuyó a la primera clasificación del Riga en competencias europeas.

Galo anotó en el juego de ida (Foto: Riga FC)

La escuadra del tico logró avanzar en Conference, previamente perdieron en fase previa de Champions League y cayeron a fases previas de la tercera competencia en importancia dentro de la UEFA.

Ahora esperan rival entre el Atert Bissen (Luxemburgo)/Győri ETO (Hungría) en la última escala previa a la principal ronda de dicho certamen internacional.