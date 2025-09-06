El volante de la Selección Nacional de Costa Rica, Orlando Galo, señaló en la zona mixta luego del partido ante Nicaragua, donde se empató a uno, que son conscientes que quedaron debiendo a nivel de actitud, como lo dijo, Miguel Herrera.

“Somos conscientes de lo que teníamos que entregar dentro de la cancha. Somos conscientes totalmente”, comentó Galo cuando fue cuestionado por el tema de las ganas dentro del terreno de juego.

Para el volante, el juego fue sumamente complicado y no ve mal, sacar un punto en condición de visita en territorio nicaragüense.

“Sacamos un punto en una eliminatoria sumamente difícil”, indicó Galo.

La Sele ya está de vuelta en el país para preparar el duelo ante Haití.