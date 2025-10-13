El cantante colombiano Maluma está aprovechando su visita a Costa Rica para disfrutar del sol, las playas y los paisajes tropicales que ofrece el país.

El artista, conocido por sus múltiples éxitos internacionales, se ha dejado ver relajado y sonriente en fotografías compartidas en redes sociales.

En las imágenes aparece en compañía de su pareja, la arquitecta Susana Gómez, y su hija París, con quienes está pasando unas vacaciones rodeado de naturaleza y ambiente tropical. Incluso, ya eligió su bebida costarricense favorita durante esta visita.

Las publicaciones que ha hecho durante su estadía están llenas de comentarios positivos por parte de sus seguidores ticos, quienes le han enviado mensajes de cariño y “pura vida” en cada post.

Consultada por este medio, la Dirección General de Migración y Extranjería confirmó que, según sus registros, Maluma aún no ha salido del país.