Galardonado pianista español dará un concierto gratuito en el país

El pianista, compositor y productor español David Sancho, ganador del Premio MIN 2025 al Mejor Álbum de Jazz de España, llegará a Costa Rica para ofrecer un concierto gratuito el próximo 10 de julio en el Teatro Popular Melico Salazar.

El reconocimiento, considerado uno de los más importantes de la música independiente española, distinguió su más reciente producción, Mind in Progress.

Sancho, señalado como una de las figuras más destacadas de la nueva generación del jazz europeo, presentará en el país el espectáculo basado en el álbum que le valió este galardón.

Su propuesta combina jazz contemporáneo con elementos de electrónica, hip hop, rock progresivo e improvisación, una mezcla que le ha permitido consolidarse como una de las voces más innovadoras de la escena musical española.

El concierto se realizará a las 7:00 p. m. como parte de la IV Temporada Española de Conciertos 2026 y contará con la participación de Jesús Caparrós, en el bajo eléctrico, y Fran Gayo, en la batería.

La presentación será de entrada gratuita, hasta completar el aforo del teatro, brindando al público costarricense la oportunidad de disfrutar en vivo de un artista recientemente reconocido entre los mejores exponentes del jazz en España.

“Espero a que todo el público de Costa Rica le guste la propuesta que les voy a ofrecer junto a otros grandes artistas de la música y por eso los invito a que no se pierdan esta presentación que será ya pronto, nos vemos”, externó el español durante entrevista con Grupo Extra.