Gala y tradición: El imponente crucero que llegó a Puerto Limón

Puerto Limón ha recibido gran cantidad de barcos a lo largo de los años, sin embargo, este es algo particular.

El buque escuela “Juan Sebastián Elcano” llegó a Costa Rica como parte de la formación integral de sus tripulantes que pertenecen a la Escuela Naval Militar de España, así como apoyar la acción exterior del Estado español en los puertos que visita.

El crucero llegó el pasado 17 de abril y tiene previsto hacer 11 estaciones, en donde ya pasó por Puerto España (Trinidad y Tobago), Santo Domingo (República Dominicana) y San Juan (Puerto Rico).

Una vez que deje territorio costarricense, partirá hacia ciudades de Estados Unidos como Galveston, New York y Baltimore antes de regresar a Cádiz, España.

Debido al tamaño de la embarcación, ha provocado la admiración y curiosidad de las personas que pasan por allí.

Con información del corresponsal Raúl Cascante.