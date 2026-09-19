Gael Zamora brilla en Gimnasia: 3 medallas de oro y una de plata

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

El costarricense Gael Zamora Staikidis cerró una destacada participación en el Campeonato Centroamericano y del Caribe El Salvador 2026 al conquistar tres medallas de oro y una de plata.

Este logro en la gimnasia artística llega exactamente un año después de haber sufrido una fractura de tibia y peroné durante un entrenamiento a inicios de septiembre de 2025.

En las pruebas individuales, Zamora dominó la competición tras adueñarse de las preseas doradas en las modalidades de Todo Evento, Piso y Barra.

Asimismo, el atleta sumó la medalla de plata en la prueba por equipos junto a sus compañeros Luca Sevilla y Daniel Loria, representando a la Selección Nacional.

El proceso de rehabilitación exigió tres meses de inactividad total tras la operación, previo a su traslado en febrero de 2026 a Cúcuta, Colombia, donde completó su recuperación.

Días antes de viajar a suelo salvadoreño, el gimnasta señaló que su fe le permitía pensar en grandes resultados para su regreso.

Con los triunfos alcanzados este sábado, Costa Rica llegó a un acumulado de 16 medallas en las justas: tres de oro, cuatro de plata y nueve de bronce.

De esta manera, Zamora culminó con éxito su retorno a la alta competencia internacional.

Fotos: Federación de Gimnasia