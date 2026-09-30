Gabriel Aguilar tras video en celdas: “Es la tercera vez que lo hacemos”

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Luego de que la Defensoría de los Habitantes manifestó su preocupación sobre el video divulgado en las redes por el Ministerio de Justicia denominado “Los Jachudos van directo al CACCO”, el ministro Gabriel Aguilar dio su posición.

Aguilar indicó que este tipo de acciones ya es la tercera vez que lo hace, pero la primera en que graban un video en público.

“Es la tercera vez que lo hacemos (…) no estoy incumpliendo la ley, yo soy el Ministro”, exclamó Aguilar.

Además, mencionó a los medios que esa es su forma de ser.

“Persona que tengo un perfil de peligrosidad alta, comprobados los términos y que merecen estar en alta contención o en el CACCO, es que los vamos a reubicar y listo”, precisó Aguilar.

El jerarca fue enfático al decir que continuará con este tipo de operativos y el sistema penitenciario “va a cambiar de una vez por todas”.

El pronunciamiento de la Defensoría

La institución señaló que las actuaciones del ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, constituyen una vulneración directa de la dignidad humana de estas personas privadas de libertad.

“Los actos registrados en el video de referencia, que incluyen gritos, humillación pública, la colocación forzada de personas privadas de libertad en el suelo y la clasificación estigmatizante mediante el uso de vocabulario denigrante, constituyen una vulneración directa de la dignidad humana de estas personas”, indicaron en un comunicado.

Colaboró el periodista Allan Madriz