Gabriel Aguilar sobre los reos en el Cacco: “Comen mejor estos señores que los niños en un Cen Cinai”

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, aseguró que los privados de libertad recluidos en el Cacco y en otros centros penitenciarios del país, comen mejor que los niños de un Cen-Cinai.

La aclaración surgió tras la duda planteada este martes en conferencia de prensa sobre la alimentación de los reos principalmente en el Centro de Alta Contención Contra el Crimen Organizado (Cacco).

El jerarca puntualizó que la comida de los privados de libertad está contemplada en el nuevo centro penal y que ningún reo pasa hambre.

“Yo desearía que cualquier día llegue la Defensoría de los Habitantes para que compruebe la alimentación de los privados de libertad”, afirmó Aguilar.

Las declaraciones del ministro se dieron este martes en conferencia de prensa tras el ingreso del primer grupo de privados de libertad al Cacco