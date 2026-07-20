Gabinete de Laura Fernández suma nueva baja

El gabinete presidencial de Laura Fernández sufre una nueva baja, después de que el Gobierno anunciara la salida de Stephanie Chandler de su puesto de viceministra del Área Laboral en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Chandler se suma a Roy Thompson, exministro de esta cartera, que presentó su renuncia a inicios de julio, alegando razones personales, entre ellas, falta de tiempo para atender sus empresas privadas y a su vez las labores del ministerio.

Presidencia explicó que la salida de la viceministra se debe al nombramiento de la nueva jerarca del MTSS, que ahora lo asumirá Mercedes Flores Badilla.

“Con el fin de permitirle a la ministra Flores la conformación de su propio equipo de trabajo, se anunció la salida de la viceministra Stephanie Chandler, a quien le agradecemos su labor durante estos meses. Oportunamente revelaremos quién ocupará este cargo”, indica el comunicado compartido a la prensa.

Chandler representa la segunda baja del gabinete en menos de tres meses del actual gobierno.