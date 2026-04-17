El diputado electo por la provincia de Heredia y expresidente de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Juan Manuel Quesada, compartió en sus redes sociales un video en el que rescata a un perezoso utilizando una bandera del Partido Pueblo Soberano, agrupación política a la que pertenece.

Quesada publicó el video en su página de Facebook acompañado del mensaje: “Se nos desataron estos muchachos”.

En el clip también se escucha de fondo la canción “PURA VIDA EN CR” de la artista costarricense Dani Maro.

Se desconoce en qué zona del país ocurrió el rescate del perezoso que el legislador electo compartió con sus seguidores.