Futuro botadero de Mora recibió visto bueno sin permisos

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Pese a los riesgos ambientales, sociales y de agua relacionados con construir un botadero en el cantón de Mora, la municipalidad dio el visto bueno al permiso de uso de suelo para desarrollar el Parque Industrial Jateo, esto sin contar con los respectivos permisos necesarios.

Así lo señalaron diversos funcionarios municipales durante su comparecencia ante los regidores moreños, quienes cuestionaron el actuar de la Alcaldía y el Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial.

Según relató Walter Flores, encargado de Control Constructivo del gobierno local, el proyecto del Jateo llegó con un permiso de uso de suelo sin contar con las certificaciones necesarias para construir el relleno sanitario y las edificaciones para el centro de manejo de desechos.

“La planta de tratamiento que plantea la empresa requiere de un trámite de permiso de construcción, el cual nunca se completa, y en materia de permisos de construcción necesitamos tener ese primer permiso de planta de tratamiento porque eso conlleva una ubicación, conlleva un desfogue y ciertos documentos técnicos que tienen que valorarse primero”, especificó Flores.

Priscila Venegas, funcionaria que otorgó dicho permiso, justificó que la medida se dio de forma condicionada por la falta de criterios técnicos válidos en cuanto al impacto ambiental que tendría afectación en el cantón de Mora.

“Para otorgar el uso de suelo solamente se necesita completar el formulario y presentar el plano de catrasto ante la Municipalidad”, detalló Venegas. Emmanuel Ferrer

Presidente del Concejo Municipal “En vista de que ya hay certificaciones emitidas por la Alcaldía, lo que estamos haciendo es pausando este proyecto, y se está hablando de que no se emitan nuevas resoluciones sobre este proyecto mientras tanto el proceso judicial no dilucide cómo va a terminar”.

Vecinos preocupados por botadero

En una visita realizada por Grupo Extra, los vecinos de Mora expresaron gran preocupación ante la posible construcción del Parque Industrial Jateo, esto ante la pérdida de biodiversidad y hasta la contaminación de mantos acuíferos.

“El proyecto tiene gravísimas fallas técnicas, principalmente porque no se han hecho verdaderos estudios de ingeniería. Para una obra de esta magnitud, que va a generar ingresos de hasta $30 millones al año, no es posible que no se hayan hecho verdaderos estudios”, señaló Óscar Jiménez, director de la Asada El Rodeo, principal comunidad afectada.

Dentro de los detractores del proyecto también se encuentra el exalcalde de Mora, Gilberto Monge, quien detalló que, pese a que el proyecto lleva varios años buscando aprobación, no se ha dado por la clara afectación al territorio.

“El lugar donde pretenden hacer ese relleno sanitario es un bosque, inclusive hay documentos que establecen que es un bosque, y el artículo 19 de la Ley Forestal claramente dice que no se le puede cambiar el uso a un bosque para un relleno sanitario”, justificó Monge a este medio. Gilberto Monge

Exalcalde de Mora “A nosotros nos parece un sinsentido el echar a perder un bosque espectacular, y que a cambio de eso pues se haga un proyecto de relleno sanitario, cuando también sabemos que ahora existen tecnologías alternativas a un relleno sanitario”.

Intervención de la Asamblea

El conflicto por el posible relleno sanitario El Jateo escaló incluso al Primer Poder de la República, esto tras la gira de las diputaciones del Frente Amplio y Liberación Nacional.

“Realmente es un territorio con muchísima vegetación, tiene vías que incluso necesitan mantenimiento porque realmente hace un poco complicado el tránsito de los automóviles. Imaginarse que vengan camiones de basura en esas vías, pues realmente sí es preocupante porque afecta completamente la parte ambiental y también las comunidades que están en esa zona”, relató Iztarú Alfaro, subjefa de la fracción verdiblanca.

Por su parte, desde el Frente Amplio se señaló total respaldo a la oposición de Mora por los efectos negativos que tendría el centro de manejo de desechos.

“Es impactante del nivel de negligencia con el que se quiere tramitar diferentes permisos para que opere lo que llamaremos, de forma despectiva porque no se merece otro epíteto, un botadero de basura, el cual va a contaminar fuentes de agua, que va a fragmentar además ecosistemas muy importantes que Costa Rica además puede perder”, comentó la legisladora Vianney Mora.

Según se reveló durante la comparecencia, actualmente la empresa cuenta con un uso de suelo para construir el relleno sanitario, oficinas administrativas y hasta un desfogue pluvial en el terreno de Mora.