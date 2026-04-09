Futbolista queda fuera 6 meses por agredir a un árbitro central

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

El jugador Ferney Mosquera, colombiano de 24 años y 1.90 metros de altura, del equipo Cariari Pococí, de la Liga de Ascenso, fue castigado con medio año fuera de las canchas, tras agredir a un árbitro. Los hechos se remontan al domingo pasado en el estadio Bernardo Veach, donde jugaron Cariari y Consultants. Al final el resultado fue 0-1 en favor de los visitantes.

La sanción

El informe del Tribunal de la Liga de Ascenso, del cual Grupo Extra tiene copia, detalla “sancionar al jugador Ferney Mosquera de Cariari Pococí con seis meses de suspensión y una multa de ciento cincuenta mil colones de conformidad con el artículo 39 inciso 2) del Reglamento Disciplinario LIASCE al ser la primera vez en la temporada que acude a las vías de hecho por golpear mediante el empleo desmesurado de la fuerza y violencia al árbitro del partido”.

El silbatero agredido es Kevin Ruíz, quien explicó en su informe que al minuto 71 siente un impacto fuerte y termina en el suelo. Les pregunta a sus asistentes, pero ellos no le pueden dar certeza de lo sucedido, por lo que no le sacó a Mosquera ni tarjeta amarilla. Es gracias al video que se da cuenta de lo sucedido.

El disciplinario agrega que “de conformidad con la ampliación del informe arbitral, al minuto 71 del juego, el jugador #90, Ferney Mosquera de Cariari Pococí, dirige su atención hacia el árbitro, modifica su trayectoria, incrementa su velocidad y ejecuta un movimiento con su tren superior, orientado directamente a generar el contacto, impactando al árbitro de manera deliberada, sin que exista ninguna acción de juego que justifique su conducta”.

Se tuvo que activar el protocolo antidiscriminación por insultos machistas por parte de la afición de Cariari en contra de la asistente número 2, Kindria Agüero Ruiz.

Por medio de sus redes sociales el árbitro Benjamín Pineda, quien además es gafete FIFA criticó la acción y la sanción, al escribir “¢150.000 ($300) vale una agresión a un árbitro…”. En su defensa, el cafetero asegura que no fue intensional.