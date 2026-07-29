Fútbol tico sale a escena

Santo Domingo, República Dominicana.- Llegó el momento para que las selecciones de Costa Rica debuten en los Juegos Santo Domingo 2026. El torneo certamen tiene a ocho selecciones en cada categoría, distribuidas en dos grupos de cuatro equipos. Cada selección jugará tres partidos en la fase de grupos y los dos primeros lugares de cada sector avanzarán a las semifinales, para luego definir a los medallistas.

La Preolímpica Femenina está en el Grupo A y tiene de rivales a El Salvador, República Dominicana y Venezuela. En el Grupo B están Jamaica, México, Puerto Rico y Colombia. El primer juego de ellas es hoy a las 2 de la tarde contra las venezolanas. Luego se miden a las dominicanas, viernes a las 5 p.m. y cierran el domingo a las 2 de la tarde ante las cuscatlecas.

La Masculina quedó en el Grupo B junto a Panamá, Cuba y Colombia. En el A aparecen México, Guatemala, República Dominicana y Venezuela.

El debut de los varones es mañana ante los cubanos a las 5 p.m. Vuelven a la cancha contra los canaleros el sábado a las 2 p.m. y cierran contra los cafeteros el lunes a las 2 p.m.

Batista los sigue de cerca

El técnico de la mayor, Fernando Batista sigue de cerca a las selecciones menores. Ya estuvo en Puebla con la Sub 20 y hoy llega a Dominicana.

“Acá está la base de los que pueden ser futuros jugadores de Selección Mayor, y mientras que con los calendarios se pueda, siempre a mí me gusta venir, ver partidos, estar con el cuerpo técnico y trabajar en conjunto. Tener la posibilidad de ver algunos partidos, de ver entrenamientos, de compartir con ellos, viendo jugadores que ahí está el futuro de la Selección”, dijo.

Menciona que con todos los entrenadores tiene charlas. “Coincidimos en los jugadores, en lo que nos gusta, en lo que no nos gusta, estamos en un proceso de crecimiento, un proceso de empezar desde cero y sabemos a lo que apuntamos”.