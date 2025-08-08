¿Ha visto alguna vez a alguien que apoye a dos clubes y que una camiseta lo represente? Ismael Sánchez tiene 11 años y es influenciado por su padre Allan Sánchez y sus tíos, siente pasión por el Herediano y por Saprissa.

Lo curioso es que pidió una camiseta especial: mitad morada, mitad rojiamarilla.

“Yo hablé con mi papá y le dije que me parecía muy vacilón que, en lugar de pelear por cuál ponerme, era más fácil hacer una mitad morada y una mitad herediana. Cuando juegan los dos voy con quien gane. Si un partido queda 2-2, celebro cuatro goles”, contó entre risas. Su jugador favorito en Saprissa es Mariano Torres. Dudó al escoger a su figura del Herediano, pero al final responde que Elías Aguilar.

Nació prematuro, y su madre, Cynthia Aguilar, tuvo un embarazo complicado. Para sus padres, compartir estos momentos tiene un significado especial. Se sienten orgullosos de verlo disfrutar con una perspectiva tan singular.

“Yo soy muy morado y sé que mi hijo también, pero al mismo tiempo tiene un sentimiento muy cercano a sus tíos heredianos. Me parece bonita la iniciativa que tuvo, porque demuestra que el deporte es para disfrutarlo, no para pelear. Vamos a ver por cuál se decide cuando sea grande”, comentó su padre.

Mientras tanto, Ismael ya puede presumir que sabe lo que es ser campeón con ambos equipos. En su corta vida, ya es hexacampeón: cuatro títulos con el Saprissa y dos con el Herediano.