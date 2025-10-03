Si usted es amante del fútbol italiano su cita es este sábado y domingo en Extra TV, con dos partidos del fútbol italiano.

El primero de ellos es entre Spezia y Palermo, a las 9 de la mañana de este sábado. El cuadro de Filippo Inzaghi, ubicado en la casilla 3, suma 18 puntos, tras 3 juegos ganados, 3 empatados y no conoce la derrota. Visita al conjunto de Luca D’Angelo, que está en la posición 18. Tras 6 cotejos tiene 3 derrotas y 3 empates, no conoce la victoria.

Para el domingo está el Sampdoria – Pescara a las 9:10 a.m. Los pupilos de Massimo Donati no la pasan bien, se ubican en la casilla 20, último lugar de la tabla. Su desempeño arroja 4 derrotas y 2 empates, para solo 2 puntos. Vincenzo Vivarini los tiene en la posición 16, con un juego ganado, 2 empates y tres pérdidas, para 5 unidades.