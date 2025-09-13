El fútbol de Costa Rica sobresale en la edición X de los Juegos Estudiantiles Centroamericanos de Primaria, los cuales se desarrollan en Managua, Nicaragua.

En la rama femenina, la Escuela Central de Tres Ríos logró su segunda victoria tras superar 1-0 a Belice en el Estadio Olímpico del Instituto Nicaragüense de Deportes. Las ticas, quienes comenzaron el torneo venciendo 3-0 a Panamá, se aseguran el primer lugar de su grupo y avanzaron a las semifinales. En el torneo masculino, la escuela de Santa Cruz de Buenos Aires, de Puntarenas, igualó 1-1 con Belice, sumando 4 puntos tras su victoria inicial 3-1 frente a Panamá. Este resultado le garantiza también un lugar en semifinales.

Paulina Carmona / Colaboradora