Dr. Tomás Federico Arias Castro

Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

El siglo XIX en Costa Rica presenció el origen de algunas de las entidades más relevantes de nuestra historia, las cuales contribuyeron, de modo decisivo, a nuestro desarrollo institucional en los más diversos aspectos. En tal sentido, tras la fundación de la Universidad de Santo Tomás en 1843, su estatuto dispuso que los entonces primigenios juristas del país se inscribiesen ante la Corte Suprema de Justicia, siendo en 1857 y bajo el visionario gobierno de don Juan R. Mora Porras cuando se ratificó dicha medida por el decreto N.º LIV.

De seguido, en 1876 se redactó un primer proyecto para la creación de un Colegio de Abogados, el cual apareció en el otrora periódico El Costarricense. Empero, ello no se consolidó debido a la álgida situación política por la que Costa Rica atravesaba durante el gobierno del Gral. Tomás Guardia G.

Fue entonces un lustro más tarde y cuando el mandato interino del país era ejercido por don Salvador Lara Z. (ante un viaje de Guardia por motivos de salud) cuando el eximio Dr. Eusebio Figueroa Oreamuno, respaldado por su prestigio como jurista, diputado, académico, magistrado y ministro, presentó un segundo proyecto.

Así, el 6 de agosto de 1881, tanto el presidente Lara, como el ministro de Justicia, Lic. Manuel Argüello M., rubricaron el Decreto N.º XXIV con el título de Reglamento del Colegio de Abogados de la República de Costa Rica, con lo cual nuestra nación contó con una primera entidad de este tipo.

Una semana después, el Dr. Figueroa fue electo como primer presidente de la junta directiva del novel colegio, siendo acompañado por Ángel A. Castro M. (secretario), Andrés Venegas G. (prosecretario), Benito Serrano J. (tesorero), Ascensión Esquivel I. (fiscal) y los vocales José J. Rodríguez Z., Salvador Jiménez B., Vicente Sáenz Ll., Alejandro Alvarado G. y Antonio Zambrana V. Aunado a lo cual, su primera sede estuvo en el antiguo Palacio Nacional (actual Banco Central).

Ulteriormente y tras el cierre de la Universidad de Santo Tomás (1888), el Colegio de Abogados asumió la enseñanza de la carrera de Derecho entre 1890 y 1940, siendo en 1925 cuando Ángela Acuña B. se convirtió en la primera jurista costarricense, mientras que, tras cumplir cien años en 1981, fue en 2010-2011 cuando su nombre se amplió a Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

Así, en el presente año, los integrantes de tan distinguido ente gremial estamos celebrando 144 años de historia y nos preparamos para conmemorar su honroso sesquicentenario en 2031.