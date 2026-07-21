La Fundación Mapfre anunció la apertura de una nueva convocatoria de las Ayudas a la Investigación Ignacio H. Larramendi, un programa que destinará 275 mil euros, equivalentes a aproximadamente ₡142 millones, para financiar proyectos relacionados con la salud, el seguro y la previsión social.

La iniciativa está dirigida a investigadores o equipos de investigación del ámbito académico y profesional que desarrollen sus trabajos de manera independiente o desde universidades, hospitales, empresas o centros de investigación.

En el área de salud, las ayudas serán de hasta 30 mil euros brutos por proyecto y podrán respaldar investigaciones sobre prevención de la obesidad, promoción de la actividad física, bienestar emocional, educación en maniobras de emergencia, valoración del daño corporal, gestión sanitaria, longevidad e impacto de los estilos de vida, entre otros temas.

Imagen con fines ilustrativos. Crédito foto: Laura Rodríguez.

Por otra parte, los proyectos enfocados en el ámbito del seguro y la previsión social podrán optar por un financiamiento de hasta 15.000 euros brutos. En esta categoría se incluyen investigaciones sobre gerencia de riesgos, nuevas tecnologías aplicadas al sector asegurador, pensiones, ahorro, inversión, licuación patrimonial y economía sénior.

Imagen con fines ilustrativos.

La convocatoria tiene alcance mundial y los proyectos podrán presentarse en español, inglés o portugués hasta el 22 de octubre de 2026.

Las personas interesadas pueden consultar las bases, requisitos y el proceso de postulación en el sitio web oficial de la Fundación Mapfre o en el link: https://www.fundacionmapfre.org/media/premios-ayudas/investigacion-ignacio-larramendi/bases-larramendi-es-2026.pdf.