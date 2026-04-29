Funcionarios judiciales con hasta 9 meses de vacaciones pendientes

Funcionarios del Poder Judicial acumulan hasta nueve meses de vacaciones pendientes, según registros internos al 13 de marzo de 2026. En la lista aparecen jueces, fiscales, técnicos judiciales, custodios y magistrados con saldos superiores a los 100 días, e incluso casos de hasta 268 jornadas sin disfrutar.

El tema abrió cuestionamientos sobre cargas laborales, falta de sustituciones, restricciones presupuestarias y posibles afectaciones para la salud ocupacional.

Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), aseguró que el fenómeno es “multicausal” y lo relacionó con mayores responsabilidades en puestos de rango alto, falta de relevo y limitaciones presupuestarias.

“Hay una autolimitación porque muchas veces no hay posibilidades de sustitución. Hay jueces, fiscales y técnicos que tienen casos complejos o coordinaciones que no pueden dejar”, afirmó.

Añadió que la situación preocupa aún más por los efectos de la Ley Marco de Empleo Público.

“Lo más preocupante es que si no se toman las vacaciones simplemente se pueden perder. Hay un doble castigo para el trabajador”, advirtió.

Orocú señaló además riesgos para la salud del personal.

“Hay peligro de burnout. Una persona con más de 100 o 150 días acumulados evidencia varios periodos pendientes y eso es preocupante”, manifestó.

Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajud), su secretario Jorge Cartín atribuyó el fenómeno a la reducción de recursos y a la imposibilidad de sustituir personal cuando alguien se ausenta.

“Las personas trabajadoras sacrifican su tiempo de descanso por mística y compromiso, incluso a costa de su salud física y mental”, dijo.

Agregó que muchos funcionarios evitan salir por vacaciones porque al regresar enfrentan trabajo acumulado.

“Se van de vacaciones y cuando vuelven tienen los expedientes y pendientes esperándolos porque no hay quien cubra sus funciones. Eso genera un círculo vicioso”, explicó.

Cartín advirtió que el problema también repercute en los ambientes laborales y en la prestación del servicio público.

“Esto genera agotamiento, malestar laboral e incumplimiento de cuotas. Es un problema grave que debe afrontarse”, sostuvo.

Mauricio Gómez, representante sindical de investigadores del OIJ, reconoció que hay casos puntuales, aunque aseguró que no representan la regla general.

“Son casos mínimos los que hemos detectado. Los planes operativos procuran mantener a las personas en rangos cercanos a 30 días”, señaló.

No obstante, indicó que algunas acumulaciones pueden responder a incapacidades prolongadas o a la propia dinámica de labores de alto riesgo.

“Hay compañeros lesionados en operativos o incluso heridos en refriegas con delincuentes, con incapacidades extensas que también inciden en la acumulación”, detalló.

Respuesta del Poder Judicial

Consultado sobre el tema, el Poder Judicial sostuvo que la acumulación no es una situación generalizada y que se concentra en una fracción de la población por factores como incapacidades prolongadas, ascensos o movimientos de personal.

Además, defendió medidas para contener los saldos, entre ellas los cierres colectivos de Semana Santa y fin de año.

Según indicó la institución, estas suspensiones permiten que entre un 60% y 70% del personal disfrute vacaciones y ayudan a reducir saldos pendientes.

“La normativa actual y las disposiciones administrativas superiores se orientan al disfrute oportuno de las vacaciones”, indicó la institución.

Aunque los sindicatos advierten que el problema requiere revisar cargas laborales y recursos, coinciden en que el fondo del debate no es solo cuántos días se acumulan, sino por qué muchos funcionarios no pueden tomar el descanso que les corresponde.

Derecho al descanso

Para el abogado laboralista Carlos Campos, el tema no solo es administrativo, sino también legal.

“Las vacaciones están pensadas como un descanso, no como algo para acumularse por años”, explicó.

Recordó que la Ley Marco de Empleo Público establece límites para la acumulación.

“La ley busca que solo puedan acumularse vacaciones por dos años consecutivos, porque la filosofía es que el trabajador descanse”, añadió.