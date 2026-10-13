Funcionarios investigados por actos de corrupción no serían reinstalados

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La Corte Plena presentó un conjunto de propuestas de reforma legal orientadas a fortalecer el marco jurídico frente a la corrupción y la delincuencia organizada.

Esta iniciativa abarca modificaciones en los ámbitos contencioso-administrativo, laboral y penal, con el objetivo de dotar al sistema de justicia de herramientas procesales adaptadas a la complejidad de las estructuras criminales modernas.

Una de las principales propuestas se enfoca en restringir la reinstalación cautelar de empleados públicos que hayan sido despedidos sin responsabilidad patronal.

La Sala Primera impulsó la adición del artículo 26 bis al Código Procesal Contencioso-Administrativo para establecer el carácter estrictamente excepcional de esta medida cuando la sanción se fundamente en causas graves.

Entre los supuestos contemplados se encuentran las conductas de corrupción, la participación o colaboración con organizaciones criminales, el riesgo de obstaculización del proceso judicial por la presencia del funcionario, el abuso contra personas menores de edad y el manejo indebido de fondos públicos.

Para salvaguardar el desarrollo de las investigaciones, la norma establece que, si la reinstalación resultara indispensable para garantizar el objeto del proceso, la persona servidora no podrá ser reinstalada en el mismo despacho u oficina donde laboraba.

Además, se fija un límite temporal riguroso: las medidas provisionalísimas de reinstalación no podrán extenderse por más de 15 días hábiles.

Asimismo, la Sala Segunda propuso la adición del artículo 493 bis al Código de Trabajo para aplicar estas mismas restricciones en las relaciones de empleo con instituciones públicas.

Reformas en prisión preventiva

En el ámbito penal, la Sala Tercera impulsó modificaciones al Código Procesal Penal para adecuar la imposición de medidas cautelares a los riesgos que generan las estructuras criminales.

Se propone añadir un inciso al artículo 240 para permitir que la vinculación objetiva con un grupo criminal se valore como criterio de peligro de fuga cuando la logística o los recursos de la organización faciliten la evasión.

Además, se contempla considerar la pertenencia a dicha estructura como un factor de riesgo de obstaculización cuando el imputado pueda utilizar la influencia del grupo para alterar pruebas o presionar a testigos.