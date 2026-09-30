Funcionarios de la CCSS se suman a jornada de donación

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) participaron en una jornada de donación de sangre realizada con apoyo del Banco Nacional de Sangre.

La actividad permitió que los trabajadores contaran con la unidad móvil en su propio lugar de trabajo y contribuyeran a mantener las reservas necesarias para atender a pacientes que requieren cirugías, emergencias, trasplantes y otros tratamientos.

Foto: Cortesía.

Ángel Antonio Calero Flores, funcionario de la CCSS y donante habitual desde hace más de 10 años, destacó que no es necesario conocer a la persona que recibirá la sangre para poder ayudar.

De cada bolsa donada pueden obtenerse hasta cuatro componentes: glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitados, que pueden utilizarse en pacientes con diferentes condiciones, entre ellas cáncer, enfermedades crónicas, quemaduras y politraumatismos.

Foto: Cortesía.

El Banco Nacional de Sangre realiza de manera permanente jornadas de donación en instituciones, empresas, organizaciones y comunidades para contribuir al abastecimiento de los centros de salud de la CCSS.

Entre los principales requisitos para donar están:

Tener entre 18 y 65 años.

Gozar de buena salud.

Pesar más de 52 kilos y medir al menos 1,5 metros.

Presentar una identificación oficial vigente.

No haber consumido licor en las últimas 24 horas.

Estar bien hidratado y no presentarse en ayunas.

No haberse realizado tatuajes, perforaciones, cirugías o gastroscopias en los últimos seis meses.

Las mujeres no deben estar embarazadas ni en periodo de lactancia.

Antes de donar, se recomienda consumir un desayuno liviano y evitar alimentos grasosos, lácteos y sus derivados.

Horarios para donar:

Lunes a jueves, de 7:00 a. m. a 3:30 p. m.

Viernes, de 7:00 a. m. a 2:30 p. m.

Sábados, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Si requiere mayor información, el Banco de Sangre pone los siguientes números a disposición: 2280-9952 o escribir al WhatsApp 8992-2151.