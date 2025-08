El subdirector de Asuntos Jurídicos de la municipalidad de San José, Marvin Torres, denuncia lo que considera un despido injustificado por una supuesta persecución del alcalde de San José, Diego Miranda

Torres relató a Diario Extra, que esta problemática se ha venido arrastrando desde que el jerarca le solicitó emitir criterios ilegales desde su despacho.

“Yo soy denunciante de actos de corrupción de Diego Miranda, eso es parte de mi trabajo; denuncié solicitudes indebidas y antijurídicas que él me hizo, y desde que me negué ha venido un proceso de persecución donde me abrieron un procedimiento disciplinario basado en hechos totalmente falsos”, relató Torres a este medio.

Según consta en el documento MSJ-ALCALDÍA-3153-2025, el órgano director a cargo de dicho procedimiento no encontró faltas en el actuar del subdirector.

Pese a ello, el despacho de Miranda “en su calidad de Jerarca de este Municipio y de órgano decisor del proceso disciplinario, se aparta del criterio recomendativo emitido por el órgano director y resuelve imponer la sanción de despido sin responsabilidad patronal”, detalla el documento firmado por el vicealcalde Fernando Vega.

“Diego Miranda ha tenido roces con todas las personas y con otras entidades estatales y lamentablemente yo ya lo sabía y estaba preparado para el despido”, expresó Torres sobre dicha decisión.

A raíz de la decisión tomada por la alcaldía, el Tribunal Contencioso Administrativo de San José decidió acoger la medida cautelar de reinstaurar al subdirector dentro de sus funciones.

“Yo lo he denunciado en 15 vías diferentes, entre esas la penal, administrativa, con la Procuraduría de la Ética, la Contraloría General de la República, y demás; donde se tienen investigaciones abiertas, y lamentablemente este despido es una consecuencia muy evidente”, aseguró.

El Departamento de Comunicación Institucional de la municipalidad indicó que el tema está cubierto por el principio de confidencialidad señalado en el artículo 8 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y en el artículo 6 de la Ley General de Control Interno, por lo que no refirió más detalles.