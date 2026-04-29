Un funcionario del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) pasará tres meses en prisión preventiva como sospechoso de abusar sexualmente e intentar violar a su hija biológica, de 14 años de edad.

De acuerdo con el Ministerio Público, el hombre de apellido Rivera, de 48 años, fue sorprendido cerca de la medianoche, en su carro, que se encontraba parqueado en una calle pública en el sector de La Uruca.

Las autoridades indicaron que el hombre fue abordado previo a realizar el delito de violación. Se presume que el hombre amenazó a su hija para que no indicara a las autoridades su edad verdadera ni su parentesco, pero no lo logró.

Ante esto, el imputado fue detenido y puesto a las órdenes de la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género, la cual consiguió la prisión preventiva en una audiencia que se realizó esta tarde.

El caso se investiga en el expediente 26-000720-0053-PE.