Funcionaria facilitaría ingreso de extranjero vinculado a grupo terrorista

Una oficial de la Dirección General de Migración y Extranjería, destacada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, fue detenida este miércoles como sospechosa de facilitar el ingreso al país de un extranjero que, según informes de inteligencia, posee un perfil de alta peligrosidad y estaría vinculado con una organización terrorista internacional.

La captura se realizó durante tres allanamientos dirigidos por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta): dos en las instalaciones del aeropuerto y uno en la vivienda de la funcionaria, de apellido Barquero.

De acuerdo con la investigación, la oficial figura como sospechosa de los presuntos delitos de influencia contra la Hacienda Pública, cohecho propio y sabotaje informático.

Según la hipótesis del Ministerio Público, la imputada habría facilitado y simulado el ingreso formal del extranjero, pese a que este se encontraba sin estatus migratotio.

Para ello, presuntamente alteró los sistemas informáticos públicos, ingresó información falsa y estampó de forma irregular el sello migratorio en el pasaporte del implicado, lo que permitió evadir las alertas obligatorias del control migratorio.

La Fiscalía informó que la funcionaria será indagada y posteriormente presentada ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, donde solicitará la imposición de medidas cautelares

Mientras tanto, el extranjero permanece detenido bajo custodia de las autoridades migratorias, que tramitan la cancelación de su estatus migratorio.

Sobre la detención

La detención de la oficial de la Dirección General de Migración y Extranjería fue posible gracias a un operativo desarrollado por la Policía Profesional de Migración, luego de detectar el ingreso al país de un extranjero que, según las autoridades, tendría vínculos con una organización terrorista internacional.

Así lo confirmó el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, quien explicó que las investigaciones permitieron identificar a la funcionaria de apellido Barquero como la presunta responsable de registrar el ingreso del extranjero.

“Logramos identificar a una funcionaria de apellido Barquero, la cual fue detenida en el aeropuerto. También se allanó su casa de habitación por ser, presuntamente, la responsable de colocar los sellos de ingreso y hacer constar que esta persona había ingresado de manera regular al país”, manifestó el jerarca.

Campos aseguró que las autoridades mantendrán una política de cero tolerancia frente a hechos indebidos dentro del aparato estatal.

“No vamos a seguir permitiendo ningún acto de corrupción y no vamos a permitir que funcionarios adscritos al Gobierno participen en estas actuaciones”, afirmó.

El ministro indicó que el caso es resultado del trabajo conjunto entre la Policía Profesional de Migración, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y otras autoridades que integran un grupo élite creado para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad nacional.

La investigación permanece en manos de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, que determinará las medidas cautelares que solicitará contra la funcionaria, mientras continúan las diligencias para establecer si existió una estructura criminal detrás del ingreso irregular del extranjero.