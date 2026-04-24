Una funcionaria de la Universidad de Costa Rica (UCR) solicitó al Consejo Universitario la intervención de la Fuerza Pública para restablecer el orden tras los hechos ocurridos durante la toma de un Edificio Administrativo en el campus.

“Constituye una medida válida para restablecer el orden. No resulta razonable que los estudiantes, tras vulnerar derechos y ocasionar daños, pretendan además evitar cualquier consecuencia, exigir condiciones favorables y apelar a su tranquilidad”, indica la carta en poder de Grupo Extra.

La solicitud, contenida en un documento dirigido al director del Consejo Universitario, Keilor Rojas, surge a raíz de los incidentes cuando un grupo de personas ingresó a las instalaciones en medio de la protesta estudiantil. Según se detalla, la situación incluyó comportamientos violentos, daños visibles a la infraestructura y la interrupción de las labores institucionales.

En el texto señala que, si bien la protesta social es un derecho, no debe ejercerse en perjuicio de otras personas ni afectar el funcionamiento normal de la universidad.

En ese sentido, cuestiona que se plantee evitar consecuencias disciplinarias o judiciales para quienes participaron en los hechos, especialmente cuando aún no se ha determinado la magnitud total de los daños.

Entre las afectaciones mencionadas en la misiva se encuentran:

El forzamiento de puertas.

La remoción de estructuras en oficinas.

La aparición de mensajes en paredes y ventanales.

Además, la funcionaria expresa preocupación por pertenencias personales que permanecen dentro del edificio, ante la imposibilidad de verificar su estado.

El documento también hace referencia al debate interno generado en el Consejo Universitario sobre el derecho a la protesta, planteando la necesidad de equilibrarlo con los derechos de las personas funcionarias que se vieron afectadas directamente.