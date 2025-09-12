La exmagistrada Ana Virginia Calzada quedó ratificada como candidata presidencial del Partido Centro Democrático y Social, agrupación con 15 años de historia que por primera vez postulará un nombre en los comicios de febrero.

Con 49 votos en la Asamblea Nacional, la aspirante estará acompañada en las vicepresidencias por Oldemar Rodríguez Rojas, catedrático de la Universidad de Costa Rica, y Heilen Díaz Gutiérrez, experta en políticas públicas.

“En esta campaña tal vez fuimos los últimos, pero seremos los primeros. Hoy estamos llamados a una tarea inmensa: reconstruir patria. Es decir, tender puentes cuando otros levantan muros, porque reconstruir patria es escuchar, es dialogar mientras otros ignoran, reconstruir patria es sembrar esperanza mientras otros promueven el odio y el miedo”, señaló la candidata. Dentro de sus propuestas, la expresidenta de la Sala Constitucional aseguró que atenderá como prioridad la crisis de seguridad y pondrá especial atención en el sistema educativo, con apoyo en los avances tecnológicos.

“Queremos una Costa Rica justa, donde el Estado acompañe a las personas en todas las etapas de su vida, que nuestras niñas y niños crezcan en aulas seguras, que cada trabajador tenga un salario digno y que la población adulta mayor sea dignificada, no podemos dejarla en el abandono”, afirmó.

Sobre este último sector, Calzada adelantó que retomará el proyecto para instaurar una pensión básica universal.

Diario Extra conversó con Emilio Arias, presidente de la agrupación, quien vaticina que para la segunda ronda la candidata logrará reunir el apoyo de diferentes sectores que “quieren un cambio con una propuesta de centro”.

“Prácticamente los candidatos que han entrado de últimos en las campañas electorales pasadas han sido los que han ganado, y yo creo que esta campaña va a ser una campaña austera. No vamos a hacer conflicto, no vamos a caer en la división del país”, subrayó.