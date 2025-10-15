Ciudad de Guatemala. (AFP)-La fuga de 20 pandilleros “de alta peligrosidad” desde una cárcel desató una crisis política en Guatemala, con críticas al presidente Bernardo Arévalo y llamados a que renuncie el ministro encargado de seguridad.

Las autoridades revelaron el domingo la fuga de los reos de la pandilla Barrio 18, declarada organización “terrorista” por Washington, desde la prisión Fraijanes II, situada cerca de la capital.

Sin embargo, el gobierno no precisó la fecha de la evasión, que ocurre en medio del aumento de homicidios en el país.

Estados Unidos calificó de “inaceptable” la fuga, mientras políticos, analistas y gremios empresariales alzaron sus voces contra la inacción del gobierno.

“Creo que es la crisis más grande del gobierno hasta el momento […], porque a los ojos de Estados Unidos son 20 terroristas fugados”, dijo a la AFP el constitucionalista Edgar Ortiz.

Esto “ha generado un efecto muy grande en materia de seguridad, pero también una crisis política importante”, añadió.

Tres diputados -entre ellos el presidente del Congreso, Nery Ramos- propusieron dictar rápidamente una ley antipandillas que endurezca las penas.

La semana pasada el gobierno envió al Congreso su propio proyecto de ley antipandillas, que también contempla un aumento de penas y la construcción de una cárcel de máxima seguridad.

El gobierno reforzó la vigilancia en las cárceles y fronteras de El Salvador, Honduras y México y ofreció recompensas por los fugados. Hasta ahora solo uno ha sido recapturado. “Es un tema grave”, dijo a la AFP el analista Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). La percepción “de inseguridad va a crecer, porque ya estaba alta por la dinámica de las pandillas y ahora estas personas están libres”, advirtió. La tasa de homicidios en el país pasó de 16,1 por cada 100.000 habitantes en 2024 a 17,65 homicidios este año (más del doble del promedio mundial).