Según datos del CPT y estimaciones de líderes del gremio

La falta de incentivos estatales, un abandono por parte de los usuarios y una falta de regulación a las plataformas digitales serían las principales razones por las cuales Costa Rica perdería más de 6.800 taxis para el cierre de este año.

La cantidad de personas afectadas se vuelve aún más alarmante cuando se compara con la cantidad de concesiones otorgadas inicialmente, ya que los vehículos de transporte público que saldrían de las calles representan un 53% del total de concesiones.

Dicha información se desprende de los datos facilitados a Diario Extra por parte del Consejo de Transporte Público (CTP), quienes señalan que “a la fecha han realizado el proceso de renovación 5.821 concesionarios”.

Y es que durante el 2025 la llamada “fuerza roja” se encuentra en un período muy importante, ya que debían realizar la renovación de concesiones, es decir, volver a solicitar la certificación estatal para formar parte del sistema de transporte público.

“Al momento de iniciar el proceso de renovación se estableció que eran 12.778 unidades a renovar. En cuanto a la cantidad de unidades que quedarían en funcionamiento, ese dato no es posible suministrarlo hasta que se finalice el proceso de renovación”, destacó el CTP, sin embargo, aún quedan pendientes alrededor de 3.013 unidades.

A estas se suman los 3.855 taxis a los cuales se les revocó su permiso, esto por diversos motivos como atrasos en los pagos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o bien que renunciaron a su concesión; lo que da un total de 6.868 vehículos menos.

Piden ayuda urgente

Más allá de un vehículo o un permiso, el sector taxista señala una necesidad de intervenir con urgencia las ayudas necesarias para el transporte público, ya que cada taxi representa a una familia.

“Tenemos dos enfermedades: el transporte ilegal como las plataformas o piratas, y la afectación de la época del Covid, las cuales han minado lo que es el transporte público.

Hemos perdido ingresos de más de un 60% con los gastos al 100% como si estuviéramos recibiendo una tarifa real”, explicó Rubén Vargas, representante de la Unión Costarricense de Taxistas.

Vargas además atacó a los jerarcas, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, debido a la falta de accionar para la regulación de los servicios informales, incluidas las plataformas digitales.

“Han sido permisivos en que se prolifere a la libre el transporte ilegal y sabemos que es porque muchos políticos están dentro de ese sistema de transportes, alquilando carros, prestando plata, o sea, ganando dineros de un trabajo que es ilegal”, especificó el vocero de los taxistas.

A este llamado de urgencia se suma Gibert Ureña, representante del sector ante el CTP, quien indicó el problema de que una cuarta parte del total de concesiones hayan sido revocadas por parte de la institución pese a que, en la mayoría de casos, se tratase de una falta de ganancias.

“Este gobierno de Rodrigo Chávez Robles inició negociaciones con nosotros muy, muy importantes para regular las plataformas. Elaboramos un proyecto en conjunto que fue llevado a la Asamblea Legislativa, donde lleva alrededor de dos años”, sentenció Ureña.

Transporte público como derecho

El transporte público regulado en Costa Rica es considerado un pilar de equidad y movilidad segura, respaldado por la Constitución, la Ley N.° 7969 y la Ley N.° 9078.

Según dichos textos, este servicio garantiza acceso digno a personas con discapacidad, estudiantes y sectores en condición de vulnerabilidad.

“El transporte público representa una herramienta de justicia social. Nos conecta, nos iguala y nos permite ejercer plenamente el derecho a la movilidad. Cada persona que elige el transporte colectivo contribuye al bienestar de todo el país”, afirmó Rafael Herrera, director ejecutivo del CTP.

La institución enfatizó que, a diferencia de plataformas ilegales, el transporte público regulado cuenta con seguros obligatorios, supervisión y normas de accesibilidad que protegen a todos los pasajeros. Además, los operadores autorizados están sujetos a control continuo, lo que garantiza un servicio más inclusivo y seguro.

Según Herrera, esta modalidad también beneficia la salud física y emocional, pues reduce el estrés, el consumo de combustible y los riesgos viales en comparación con el uso de vehículos particulares.

Rubén Vargas Unión de Taxistas “El Gobierno vuelve a ver para otro lado, porque utilizan esto como un paliativo para su misma incapacidad de crear fuentes de trabajo formales, y así la gente va a trabajar de manera ilegal para llevar el arroz y los frijoles a su casa”.