La Fuerza Pública se refirió a la riña ocurrida en Mall Multicentro en Desamparados que dejó como resultado varios heridos de arma blanca.

Las autoridades señalan a dos personas menores de edad como los principales sospechosos de ocurrido, quienes fueron detenidos y puestos a las órdenes de la Fiscalía.

“Se reportó un incidente dentro. Una vez en sitio se determinó que eran dos adultos heridos por arma blanca. Y dos menores de edad fueron aprehendidos como presuntos responsables. Ambos puestos a las órdenes de la Fiscalía Penal Juvenil”, informó el departamento de prensa.

Fotografía Mauricio Aguilar

Videos muestra lo ocurrido

Videos grabados por personas dentro del centro comercial Mall Multicentro en Desamparados muestran riña de jóvenes que dejó heridos de arma blanca.

En apariencia, los involucrados tenían heridas superficiales. La emergencia fue atendida por servicios privados de paramédicos.