Un sospechoso de cometer un asalto tipo bajonazo a un trabajador de la zona fue detenido este viernes en horas de la mañana en el sector de Carrillo, Guanacaste.

Según testigos, la víctima se detuvo a realizar una compra en un supermercado cuando fue interceptada por 3 hombres quienes portaban armas de fuego y le sustrajeron un bolso con efectivo, este sería usado para el pago de planillas de una empresa.

Varios oficiales de la Fuerza Pública le dieron seguimiento a los sospechosos que iban en un vehículo a gran velocidad.

Posteriormente, en el cruce saliendo a Filadelfia, de la Melonera aproximadamente 1.5 kilómetros hacia Corralillo, los oficiales reportaron que el carro iba con una llanta estallada, lo que causó que el conductor perdiera el control y el automóvil volcara, por lo que los oficiales detuvieron a un sujeto de apellido Morales, en tanto que su acompañante se dio a la fuga por un cañal de la zona.

La víctima siguió a los hombres y les tiró piedras, logrando quebrar el vidrio y el parabrisas del vehículo, esto hizo que los mismos tiraran el bolso y la víctima pudo recuperar el dinero.

El detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público para el trámite judicial correspondiente.