La Fuerza Pública explicó un incidente que involucró al futbolista Alejandro Bran, ocurrido durante la madrugada de este jueves en un condominio ubicado en el distrito Merced, en San José.

De acuerdo con el informe policial, la alerta se recibió a las 5:34 a.m., tras un reporte sobre un hombre que se encontraba agresivo contra personal de seguridad dentro del recinto.

Al llegar al lugar, los oficiales ubicaron a un sujeto identificado con el apellido Bran. Según indicaron las autoridades, el hombre manifestó que se trataba de un inconveniente con la seguridad privada y que únicamente deseaba retirarse del sitio.

Por su parte, el personal de seguridad señaló que el individuo se encontraba dentro del condominio con una motocicleta, generando ruido en el área.

Finalmente, amigos del futbolista lo retiraron del lugar en un vehículo particular.

La Fuerza Pública indicó que se realizó una advertencia y que se procederá con el respectivo informe ante el Juzgado Contravencional correspondiente.

Según las autoridades, el caso se mantiene como un incidente en investigación a nivel administrativo.