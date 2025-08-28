La Fuerza Pública desmintió información que circula en redes sociales sobre un supuesto comunicado emitido por las autoridades de falsas recomendaciones por la ola de inseguridad

Ante esto, las autoridades indicaron:

“Aclaramos que este texto no corresponde a una información oficial ni a un comunicado de la Fuerza Pública”

Entre las falsas recomendaciones del documento se detalla:

Evite viajar en carretera de noche, si lo chocan, no pare.

Evite ir en la noche a gasolineras, farmacias, supermercados, etc.

No deje en su carro nada de valor (laptop, paquetes, bolsas, etc).

Para distinguir entre un comunicado real o uno falso, las autoridades comunican a través de sus cuentas oficiales.