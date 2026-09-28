Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Un total de 19.899 aprehensiones, 408 armas decomisadas y 543 órdenes de captura ejecutadas forman parte de los resultados registrados por la Fuerza Pública en Alajuela durante los primeros nueve meses de 2026.

Según datos del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), entre las armas retiradas de circulación figuran 158 de fuego, 125 blancas y 125 no letales, producto de las intervenciones desarrolladas en diferentes sectores de la provincia.

El director general de la Fuerza Pública, comisario Raúl Rivera, destacó que entre las personas aprehendidas figuran 94 vinculadas con asaltos a comercios y peatones. Además, anunció que trabajarán junto con la Cámara de Comercio de Alajuela en un programa de seguridad comercial para prevenir delitos en establecimientos de la provincia.

Video Raúl Rivera

Las acciones policiales también permitieron decomisar 362 vehículos y recuperar otros 108 que contaban con denuncias por robo.

En cuanto a los delitos contra la propiedad, la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal reportó 94 aprehensiones relacionadas específicamente con asaltos, entre el 1.º de enero y el 24 de setiembre.

Los resultados corresponden a intervenciones efectuadas en las jurisdicciones de Alajuela Norte, Alajuela Sur, San Ramón, Grecia, San Mateo, Atenas, Naranjo, Poás, Orotina y Sarchí.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones forman parte de los patrullajes, controles policiales y labores preventivas que se mantienen en las comunidades de la provincia.

Redacción: Luis Diego Mora