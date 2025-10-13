La Fuerza Pública decomisó 6 armas de fuego y una no letal, en 5 cantones del Sur de la provincia de San José, el fin de semana pasado.

Uno de los cantones con más adquisición de armas a manos de la delincuencia es Alajuelita, donde la Fuerza Pública encontró 3 pistolas, una calibre 0.40 y 2 calibre 9 m.m, una de ellas reportada como robada.

Foto: Cortesía MSP

Foto: Cortesía MSP

Por otra parte, en Puriscal las autoridades decomisaron un revólver calibre 38 y una pistola menos letal, mientras que en Acosta y Aserrí hallaron 2 pistolas calibre 9 m.m.

Foto: Cortesía MSP

Foto: Cortesía MSP

Además de dichas armas, se decomisaron más de un centenar de proyectiles de diferentes calibres, así como diversas dosis de marihuana, crack y cocaína, las cuales pretendían ser expendidas mediante el narcomenudeo, de acuerdo con la Fuerza Pública.

Este decomiso se dio en el marco de las acciones que realiza la Fuerza Pública para prevenir los delitos contra la vida y contra la propiedad.