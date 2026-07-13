Fuerza Pública decomisa 5 mil cigarrillos y detiene a seis personas

Una serie de operativos realizados el fin de semana por la Fuerza Pública en los cantones de Osa, Buenos Aires y Pérez Zeledón dejó como resultado seis personas detenidas por varios delitos y cinco mil cigarrillos de contrabando decomisados.

Las personas detenidas fueron identificadas con los apellidos de:

Chinchilla

Cordero

Jiménez

Arce

Espinoza

Calero

Dos de los detenidos fueron por aparente venta de drogas en El Palmar Norte de Osa, a los que se les decomisó 36 dosis de crack y dinero en efectivo.

En Ojochal de Cortés, otro sujeto fue detenido con 22 dosis de crack.

Asimismo, en un búnker ubicado en Daniel Flores de Pérez Zeledón, los oficiales incautaron 30 dosis de crack.

En San Isidro de Pérez Zeledón, un hombre fue detenido por el presunto delito de resistencia a la autoridad, mientras que otro fue puesto a la orden de la Fiscalía por conducción temeraria.

En la zona de San Pedro de Pérez Zeledón, la Fuerza Pública intervino un caso de presunto contrabando fiscal, en el que se decomisaron 5.000 unidades de cigarrillos.

Por su parte, las autoridades también incautaron y recuperaron:

Una lancha con dos motores de 300 caballos de fuerza, localizada en Punta Mala de Cortés.

400 metros de cable del ICE reportado como robado, recuperados en San Isidro de El General.

Foto: MSP

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