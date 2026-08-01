Fuerza Élite interviene búnker en Cieneguita de Limón

La Fuerza Pública mantiene una intervención permanente en un búnker en la comunidad conocida como Back Track, en Cieneguita de Limón, uno de los puntos de mayor incidencia delictiva del cantón.

Esto como parte de las acciones de la Fuerza Élite, estrategia impulsada por la presidenta de la República, Laura Fernández, y el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos.

Video: MSP

Según las autoridades, este sitio es intervenido debido a la alta concentración de personas que llegan a consumir estupefacientes y a la dinámica criminal que se desarrolla en la zona, así como la utilización del sitio para el trasiego de información.

Asimismo, lo usan para el intercambio de artículos aparentemente robados, razón por la cual la Fuerza Pública refuerza su presencia mediante diferentes equipos de trabajo que efectúan labores de vigilancia y control durante las 24 horas del día.

Las autoridades mencionan que con estas acciones pretenden:

Tener el control del territorio

Sacar de circulación armas de fuego y armas blancas

Detener a personas con órdenes de captura

Prevenir la comisión de delitos