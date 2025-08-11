Un video que circula en redes sociales sobre un aparente abuso de autoridad de oficiales de la Policía Municipal de Flores, contra un adulto mayor que vendía papas en vía pública, ha generado una serie de reacciones en redes sociales.

En el video se observa como dos policías se le acercan a una persona que se encuentra vendiendo las papas y otros productos, y proceden a inmovilizarlo.

Uno de los efectivos policiales lo toma del cuello y lo trata de colocar en el vehículo municipal, mientras que la otra policía intenta inmovilizarlo con un golpe en una de sus piernas.

A raíz de las críticas en las publicaciones del municipio y de la Policía local, el gobierno local de Flores emitió un pronunciamiento en redes sociales.

“Lo cierto es que las imágenes del video que circula no cuentan la historia completa”.

Según el municipio, no hubo abuso de autoridad de los oficiales.

“Nuestros oficiales atendieron una denuncia recibida, y a la hora del abordaje el sujeto cometió acciones que obligaron a los oficiales a aplicar el protocolo correspondiente para resguardar su integridad y reducir a la impotencia al individuo y colocarle las esposas, sin cometer en ningún momento un abuso de autoridad”.

Por este motivo, hicieron un llamado a las personas a “no caer en la trampa de las personas que buscan desinformar”.

Sin embargo, varias personas están impulsando a presentar al Consejo Municipal y pedir respuestas por esta actuación policial.

Hasta el expresidente de la República, José María Figueres, criticó el procedimiento de los policías municipales.