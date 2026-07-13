Fuertes vientos y lluvias se intensifican en varias zonas del país este lunes. Imágenes satelitales del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) muestran una amplia cobertura nubosa sobre el Caribe y el centro del territorio nacional, mientras vecinos de distintas comunidades reportan ráfagas de viento y condiciones lluviosas durante la tarde.
Desde las 10:30 a. m., el IMN había advertido que la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical mantendría un ambiente muy húmedo e inestable, favoreciendo precipitaciones de distinta intensidad a lo largo del día.
Las imágenes más recientes evidencian el desarrollo de núcleos nubosos con fuerte actividad sobre el Caribe, además de sectores del Valle Central, donde también se han reportado vientos intensos. Asimismo, el monitoreo satelital registra actividad eléctrica en distintos puntos del país.
El pronóstico mantiene la posibilidad de tormentas aisladas durante la tarde y primeras horas de la noche, principalmente en el Pacífico Central y Sur, alrededores del Golfo de Nicoya, la Zona Norte y las montañas del país, con acumulados que podrían alcanzar hasta 75 milímetros en algunos sectores.
El IMN también advirtió que las cuencas de Sarapiquí, Caribe Norte, Península de Osa y Pacífico Sur presentan altos niveles de saturación, por lo que aumenta el riesgo de crecidas en quebradas y ríos, así como inundaciones urbanas por saturación de alcantarillados.
Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante posibles ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora durante las tormentas, mantenerse alejados de árboles, postes o cables eléctricos y seguir la información emitida por los canales oficiales del IMN.