Fuertes vientos y lluvias se intensifican en varias zonas del país este lunes. Imágenes satelitales del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) muestran una amplia cobertura nubosa sobre el Caribe y el centro del territorio nacional, mientras vecinos de distintas comunidades reportan ráfagas de viento y condiciones lluviosas durante la tarde.

Desde las 10:30 a. m., el IMN había advertido que la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical mantendría un ambiente muy húmedo e inestable, favoreciendo precipitaciones de distinta intensidad a lo largo del día.

Las imágenes más recientes evidencian el desarrollo de núcleos nubosos con fuerte actividad sobre el Caribe, además de sectores del Valle Central, donde también se han reportado vientos intensos. Asimismo, el monitoreo satelital registra actividad eléctrica en distintos puntos del país.