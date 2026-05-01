Fuertes multas económicas por ingreso ilegal en áreas protegidas

El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) anunciaron una serie de sanciones administrativas dirigidas a combatir el turismo ilegal en las Áreas Silvestres Protegidas (ASP).

Estas medidas, que ya se encuentran vigentes tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. El cambio busca fortalecer la protección de los recursos naturales y, sobre todo, garantizar la seguridad de las personas que ingresan a estas zonas.

Multas y sanciones

Estas son las nuevas multas y sanciones a las que se exponen tanto los turistas como los guías turísticos:

Tres salarios base:

Ingreso a sitios no autorizados

Ingreso fuera del horario establecido

Ingreso sin el pago correspondiente

Promoción de ingreso a sitios no autorizados en medios digitales

Siete salarios base:

Operadores turísticos que promuevan o vendan tours a sitios no autorizados

Diez salarios base:

Ingreso a sitios de alto riesgo

Por reincidencia:

Aumento del 50% adicional sobre la multa correspondiente

Prohibición de ingreso a Áreas Silvestres Protegidas por un período de un año

Por rescate:

Cinco salarios base adicionales por cada persona rescatada

Diez salarios base adicionales al guía u operador turístico involucrado

Refuerzo de la vigilancia

Para asegurar el cumplimiento de estas disposiciones, el Minae-Sinac confirmó que reforzará los operativos de control y vigilancia en todo el territorio nacional. Asimismo, durante estos operativos, se procederá con la aplicación de las nuevas sanciones a todas aquellas personas que sean detectadas realizando actividades no permitidas o ingresando a sitios no autorizados

“La entrada en vigor de estas multas representa un avance fundamental para la protección de nuestras Áreas Silvestres Protegidas. No solo fortalece la capacidad de control institucional, sino que también envía un mensaje claro: el turismo debe realizarse de manera responsable, segura y dentro del marco legal. Estas medidas nos permiten actuar con mayor firmeza ante conductas que ponen en riesgo tanto a las personas como a nuestros recursos naturales”, mencionó Franz Tattenbach, ministro de Ambiente.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía y a las empresas turísticas para que utilicen únicamente los accesos autorizados y respeten las regulaciones vigentes, contribuyendo así a la conservación de la biodiversidad de Costa Rica.