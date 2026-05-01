Fuertes multas económicas por ingreso ilegal en áreas protegidas

El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) anunciaron una serie de sanciones administrativas dirigidas a combatir el turismo ilegal en las Áreas Silvestres Protegidas (ASP).
Estas medidas, que ya se encuentran vigentes tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. El cambio busca fortalecer la protección de los recursos naturales y, sobre todo, garantizar la seguridad de las personas que ingresan a estas zonas.
Estas son las nuevas multas y sanciones a las que se exponen tanto los turistas como los guías turísticos:
Tres salarios base:
Siete salarios base:
Diez salarios base:
Por reincidencia:
Por rescate:
Para asegurar el cumplimiento de estas disposiciones, el Minae-Sinac confirmó que reforzará los operativos de control y vigilancia en todo el territorio nacional. Asimismo, durante estos operativos, se procederá con la aplicación de las nuevas sanciones a todas aquellas personas que sean detectadas realizando actividades no permitidas o ingresando a sitios no autorizados
“La entrada en vigor de estas multas representa un avance fundamental para la protección de nuestras Áreas Silvestres Protegidas. No solo fortalece la capacidad de control institucional, sino que también envía un mensaje claro: el turismo debe realizarse de manera responsable, segura y dentro del marco legal. Estas medidas nos permiten actuar con mayor firmeza ante conductas que ponen en riesgo tanto a las personas como a nuestros recursos naturales”, mencionó Franz Tattenbach, ministro de Ambiente.
Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía y a las empresas turísticas para que utilicen únicamente los accesos autorizados y respeten las regulaciones vigentes, contribuyendo así a la conservación de la biodiversidad de Costa Rica.