Fuertes lluvias provocan severas inundaciones en Puntarenas

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

Las intensas precipitaciones registradas durante las últimas horas provocaron severas inundaciones en diversos puntos de El Roble y Barranca, en Puntarenas, así como en el cantón de Esparza.

Informes preliminares detallan que el rápido colapso de los sistemas de alcantarillado y el desbordamiento de vertientes locales generaron el ingreso de agua a múltiples viviendas y establecimientos comerciales, provocando zozobra entre los pobladores y comerciantes ante la amenaza de pérdidas materiales.

En varios sectores, las vías principales y secundarias quedaron completamente anegadas, lo que ha complicado la movilidad peatonal y el tránsito de vehículos.

Las autoridades de emergencia hacen un llamado vehemente a la población para que se mantenga en estado de alerta, evite transitar por calles anegadas y bajo ninguna circunstancia intente cruzar corrientes de agua, a fin de prevenir tragedias o emergencias mayores mientras persistan las condiciones atmosféricas inestables.

Con información de corresponsal de la zona.