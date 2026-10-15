Fuertes lluvias provocan inundaciones en San Carlos

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Las fuertes lluvias registradas esta tarde en la zona de San Carlos provocaron inundaciones en varias viviendas y locales comerciales.

Durante aproximadamente una hora y media, se presenciaron fuertes aguaceros, los cuales provocaron el desbordamiento de varias quebradas, afectando comunidades como Aguas Zarcas, La Palmera y Venecia.

En el centro de Aguas Zarcas, el agua ingresó a varias viviendas y establecimientos comerciales, mientras que en San José de Aguas Zarcas se reportó la afectación de aproximadamente 15 casas.

Fuertes lluvias registradas esta tarde en la zona de San Carlos. Vídeo: Corresponsal de la zona.

La emergencia también alcanzó otras comunidades del cantón.

En La Cocaleca, en Santa Rosa de La Palmera, aproximadamente cinco viviendas resultaron inundadas, mientras que en Los Negritos de Venecia se reportaron cuatro casas afectadas.

Por su parte, en Montecristo de Aguas Zarcas, alrededor de cinco viviendas también sufrieron los efectos de las inundaciones.

Foto: Corresponsal de la zona.

Foto: Corresponsal de la zona.

Foto: Corresponsal de la zona.

Las lluvias además provocaron problemas en la red vial.

Debido al desbordamiento de una quebrada, se cerró durante aproximadamente una hora el paso por la ruta 250, entre Los Chiles y Las Delicias de Aguas Zarcas, ya que la vía se encontraba completamente afectada por la cantidad de agua.

Las precipitaciones evidenciaron nuevamente la vulnerabilidad de varias comunidades de la Zona Norte ante las fuertes lluvias y las crecidas repentinas de quebradas.

Con información de corresponsal Mariluz Rojas.

Reporte de la Cruz Roja

Según información brindada por la Cruz Roja Costarricense, se han atendido 45 incidentes en la zona norte, producto de las fuertes lluvias.

Entre las zonas más afectadas están: Aguas Zarcas, La Palmera y Florencia, en el cantón de San Carlos, además de San Isidro de Peñas Blancas, en San Ramón.

Además, se reporta la evacuación de cuatro personas y múltiples incidentes; para atender las situaciones reportadas, se han desplazado seis ambulancias de soporte básico, un vehículo de primera intervención y un total de 16 cruzrojistas.