Fuertes lluvias provocan inundaciones en Puntarenas

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Las fuertes lluvias acompañadas de intensas ráfagas de viento provocaron inundaciones en varias comunidades en la provincia de Puntarenas.

Las zonas afectadas son El Roble y Barranca, las cuales reportaron incidentes debido al desbordamiento de aguas y al colapso de alcantarillas.

Foto: Corresponsal Isaí Díaz

Las condiciones del tiempo también complicaron el tránsito vehicular en diferentes vías, obligando a los conductores a reducir la velocidad y avanzar con precaución ante la acumulación de agua sobre la carretera.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales del tiempo y extremar precauciones, especialmente en zonas propensas a inundaciones.

Con información del corresponsal Isaí Díaz.