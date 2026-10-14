Fuertes lluvias provocan inundaciones en Puntarenas

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Las fuertes lluvias acompañadas de intensas ráfagas de viento provocaron inundaciones en varias comunidades en la provincia de Puntarenas.
Las zonas afectadas son El Roble y Barranca, las cuales reportaron incidentes debido al desbordamiento de aguas y al colapso de alcantarillas.
Las condiciones del tiempo también complicaron el tránsito vehicular en diferentes vías, obligando a los conductores a reducir la velocidad y avanzar con precaución ante la acumulación de agua sobre la carretera.
Se recomienda a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales del tiempo y extremar precauciones, especialmente en zonas propensas a inundaciones.
Con información del corresponsal Isaí Díaz.