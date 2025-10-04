El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó sobre el cierre del Cerro de la Muerte, Ruta 2, debido a las fuertes lluvias y deslizamientos.

Este se dará de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., pero las autoridades destacaron que la respectiva apertura estará condicionada de la inspección previa que se realice.

Los cierres se dan a la altura de La Ese y en Macho Gaff, según informaron.

“Ruta alterna por Costanera Sur. Vehículos articulados no deben usar la ruta 243 (Pérez Zeledón-Dominical), deben ir hasta Palmar Norte”, destacó el MOPT.