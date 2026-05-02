Fuertes lluvias provocan daños en el estadio Puente Piedra

El Sporting FC informó sobre daños en su estadio Puente Piedra, ubicado en Grecia, tras las fuertes lluvias registradas en las últimas horas. El temporal afectó distintas áreas del recinto, generando preocupación en la institución.

Según detalló el club, la intensidad de las precipitaciones provocó fuertes daños en la infraestructura, lo que obliga a realizar una evaluación completa del estado del inmueble.

Ante este panorama, el Sporting ya inició labores de inspección para determinar el alcance de los daños.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra