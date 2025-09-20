Las fuertes lluvias provocaron afectaciones en vías de los cantones de Moravia y Tibás.

Diego López, alcalde de Moravia, dio a conocer que hubo un deslizamiento en el sector del “Raicero” límite Tibás-Moravia.

Inclusive aseguró que ya se logró comunicar con el Ministro de Transportes, Efraín Zeledón, pues la vía es ruta nacional. El alcalde detalló que un carril quedó completamente afectado.

Por otra parte, en barrio El Socorro en Santo Domingo hacia la ruta 32 se advirtió de la presencia de barro en la carretera.